شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعتزم تطعيم 9 ملايين طفل مع تفشى شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" فى السودان، أن وزارة الصحة السودانية تستعد، بدعم من "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، لحملة تطعيم واسعة النطاق للوصول إلى كل طفل دون سن الخامسة فى السودان، ما يقرب من 9 ملايين طفل، بعد الإعلان الأخير عن تفشى شلل الأطفال.

وقال مكتب أوتشا، فى تقرير، إن التحصين ضد فيروس شلل الأطفال سيتطلب حوالى 20 مليون دولار أمريكى لتغطية الخدمات اللوجستية والتشغيل وحملة إشراك المجتمع، وسيتم استخدام ما يقرب من 5 ملايين دولار من إجمالى المبلغ لاستئناف وتغطية فجوات التطعيم الروتينى فى جميع أنحاء البلاد، والتى تعرضت لخطر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف التقرير أنه فى 9 أغسطس أُعلن عن أول انتشار لشلل الأطفال فى السودان منذ أكثر من عقد، وقد أثر على تسع ولايات فى جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى تم تأكيد ما لا يقل عن 13 حالة لانتشار فيروس شلل الأطفال، كما تم العثور على "عينات بيئية إيجابية لفيروس شلل الأطفال" فى ولاية الخرطوم، ما يشير إلى انتشار واسع للفيروس داخل البلاد.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن افريقيا أعلنت مؤخرا خلوها من فيروس شلل الأطفال من قبل لجنة التصديق الإقليمية الأفريقية لاستئصال شلل الأطفال، فإن ثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد المجاورة للسودان أبلغت عن حالات، مما يعرض السودان لمخاطر أكبر، خاصة فى منطقة دارفور، بسبب تحركات الحدود.