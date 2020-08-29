شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 223 ألفا و612 حالة. وذكرت وزارة الصحة فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أنه تم فحص 22 ألفا و634 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق مليون و547 ألفا و498 نموذجا. Advertisements كما سجلت الوزارة شفاء 3865 حالة جديدة، ووفاة 74 حالة.

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