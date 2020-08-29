عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثورة في تكنولوجيا الكمامات.. قناع وجه كهربائي من إل جي

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

يشهد معرض IFA التجاري الأسبوع المقبل في برلين ظهور كمامة إل جي LG المُعززة بالتكنولوجيا المتطورة لتنقية الهواء من الجراثيم والميكروبات بكفاءة عالية.



وبحسب موقع cnet.com فإن قناع وجه إل جي LG الجديد سيعتمد على مرشحين من طراز عالي الجودة يمكنهما إزالة ما لا يقل عن 99.97% من الجسيمات المتواجدة في الهواء بأحجامها المختلفة وصولاً إلى حجم 0.3 ميكرون.

وأعلنت شركة إل جي LG الكورية الجنوبية المزيد من المعلومات حول الكمامة المتطورة الجديدة والتي ستتضمن مراوح مزدوجة تعمل بالبطارية بسعة 820 مللي أمبير إضافة إلى المُرشحات.

كما أوضحت الشركة الكورية في بيان لها أن قناع الوجه الجديد سيمتلك القدرة على العمل المتواصل لثماني ساعات عند ضبطه على الإعدادات القياسية، بينما سيستمر لمدة 120 دقيقة في حال تم اختيار العمل وفق الإعدادات العالية.

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وأكدت إل جي LG أن الكمامة ستكون بمثابة جهاز صغير لتنقية الهواء حيث ستعتمد على المراوح المزدوجة التي تضمن لمستخدميها استنشاق هواء نظيف ومفلتر يخلو من الجسميات المٌحمل بها الهواء.

وبالإضافة إلى ذلك ستعمل المراوح المزدوجة المُزود بها قناع وجه إل جي LG على ضبط السرعة أثناء عملية الشهيق والزفير لجعل التنفس بلا مجهود.

وأكدت إل جي LG على أن قناع الوجه الخاص بها سيأتي مع علبة خاصة لشحن البطارية وتطهير القناع بالأشعة فوق البنفسجية.

وفي عالم لا يزال يواجه جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 شددت إل جي LG على أن الاختبارات لا تزال تجري على مدى فاعلية قناع الوجه في الوقاية من العدوى.

وحتى الأن لم تحدد إل جي LG أي معلومات مؤكدة حول سعر قناع الوجه أو الموعد الرسمي لطرحه في الأسواق العالمية بكميات تجارية.