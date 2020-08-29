"أنصار الله": التحالف قصف 3 محافظات يمنية بـ 18 غارة جوية

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي شن 13 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية العبدية جنوبي مأرب، و5 غارات أخرى على مديريتي مجزر وصرواح شمال وغرب مأرب.
وأضاف أن التحالف استهدف محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ 3 غارات على مديريتي ناطع والملاجم شمال البيضاء.
واتهمت "أنصار الله"، التحالف العربي بتنفيذ غارتين جويتين بطائرة استطلاع مقاتلة على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، استهدفت احداها منزل رجل دين يدعى يحيى حمود الأهدل، وأسفرت عن مقتله.
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