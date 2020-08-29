وزيرا خارجية السعودية وسنغافورة يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان، المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التى تهم البلدين. وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفى تلقاه وزير الخارجية السعودى من نظيره السنغافوري، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك فى عدد من المجالات.

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