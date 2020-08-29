عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم 5G وكاميرا متحركة.. تعرف على مواصفات أسوس زين فون 7 برو الجديد

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أسوس Asus أنها بصدد طرح هاتفها الذكي الجديد الفريد من نوعه أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro في الأسواق الأسبوع المقبل.



وبحسب موقع cnet.com فإن أسوس Asus قد وضعت العديد من المميزات الرائعة التي سنستعرضها في التقرير التالي والتي ستجعل من هواتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى الحدث.

كاميرا Asus Zenfone 7 Pro المميزة

يحتوي هاتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro على ثلاث كاميرات بدقة ميجابكسل المدعومة بمستشعر Sony IMX 686 وكاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة بالإضافة إلى كاميرا ثالثة تليفوتوغرافي telephoto بقدرة زووم 12x .

ولكن لعل أبرز ما يميز كاميرا هاتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro أنها تنقلب إلى أعلى الجزء العلوي من الهاتف لتصبح كاميرا أمامية تلتقط صور السيلفي Selfie بضغطة زر واحدة.

شاشة هاتف Asus Zenfone 7 Pro

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يتميز هاتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro بشاشة من طراز AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع معدلات تحديث سريعة تبلغ 90 هرتز تبدو معها تبدو الرسوم المتحركة أكثر سلاسة والنصوص والصور أكثر وضوحا.

بطارية وأداء هاتف Asus Zenfone 7 Pro

إن دعم هواتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro البالغة وزنها 230 جراما للجيل الخامس 5G جعل الشركة تقوم بإمداد هاتفها الذكي ببطارية قوية بسعة 5000 ميللي أمبير/ساعة وهي أيضا نفس سعة بطارية هاتف Galaxy S20 Ultra المتطورة.

وبالإضافة إلى البطارية القوية أضافت أسوس Asus شاحن أسرع بقوة 30 وات القادر على شحن كامل بطارية هاتف زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro في 93 دقيقة ليكون شاحن الهاتف المُنتظر أسرع وأكثر قوة من شاحن هاتف زين فون 6 " Zenfone 6".

كما يستمد هاتف أسوس زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro قوته من معالج Snapdragon 865 Plus الجديد الذي من المفترض أن يتفوق على سرعة معالجات Snapdragon 865 بنسبة 10%.

وسيُطرح هاتف زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro بإصدارين مختلفين من على صعيد ذاكرة الوصول العشوائي حيث ستحتوي النسخة العادية من الهاتف على 8 جيجابايت و و 128.

الجدير بالذكر أن أسوس Asus ستكتفي بتطرح هاتف زين فون 7 برو Asus Zenfone 7 Pro في الأسواق الأوروبية كخطوة أولى بسعر يعادل الـ 750 دولارًا على أن يتم بعد ذلك تزويد الأسواق العالمية بالهاتف الجديد.