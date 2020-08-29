فحوص «كورونا» لطلبة مدارس أبوظبي تبدأ 5 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور



تستقبل مدارس أبوظبي الحكومية، وبعض المدارس الخاصة، طلابها يوم الأحد، (الصفوف 3-6 ) وسط إجراءات احترازية وضمن خطط العودة الآمنة للمدارس، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، للحد من انتشار «كوفيد- 19». وحددت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة صحة أبوظبي، بدء فحوص كورونا للطلبة في 5 سبتمبر، في المدارس نفسها للطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة.

وقالت لبنى الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة، في مبنى المدرسة الإماراتية 2 بمدينة خليفة: «التعاون مع هيئة صحة- أبوظبي، ستكون الفحوص في المدارس نفسها، لتكون قريبة وتضمن سهولة التعامل بين الممرضين التابعين للدائرة وشركة صحة والممرضين في المدارس».

وأشارت إلى أن العودة التدريجية للطلبة، سهلت ترتيب فحوصهم؛ حيث بدأ إعطاء الكشوف للدائرة والوزارة، بأعداد الطلبة الذين سيخضعون للفحوص، ممن تتجاوز أعمارهم 12 سنة. لافتة إلى أن دوام طلبة الصفوف (3-6) يبدأ الأحد، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى إجراء الفحوص، لأن أعمارهم تقل عن 12 سنة.

وأضافت أن الفحوص ستبدأ من 5 سبتمبر، وستكون لطلبة أبوظبي في مدارسهم، ولطلبة المدارس الشمالية، وفقاً للرسائل النصية التي ستصل إلى أولياء الأمور وتحدد مراكز إجراء الفحوص. لافتة إلى أن هناك منسقين في المدارس والدائرة والوزارة، للتعاون مع أولياء الأمور، وستجرى الفحوص للطلبة كل أسبوعين في مدارسهم، عن طريق ممرضي المدارس لتحقيق العودة الآمنة للأبناء.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة في أبوظبي، وضع خطة شاملة لاستقبال الطلبة، مرتكزة على توصيات الجهات الصحية والتعليمية.

وقال خالد السعيدي، مدير مدرسة القدرة ( الحلقة الثالثة): «إن المدرسة بدأت في الأسبوع الماضي بالتدقيق والإشراف على المبنى المدرسي، وتشكيل لجنة الأمن والسلامة للإشراف على عمليات النظافة وتعقيم الصفوف والساحات وغرف مصادر التعلم ودورات المياه وكل المرافق». مشيراً إلى توجيه رؤساء الأقسام والعمال والمستخدمين بضرورة استكمال فحص «كوفيد- 19» وتنزيل تطبيق «الحصن» على هواتفهم.

وجرى التدقيق على أسماء المعلمين الذين كانوا خارج الدولة ويتطلب حجرهم المنزلي 14 يوماً بعد عودتهم إلى الدولة.

وأضاف السعيدي، أن الإجراءات الوقائية، ستكون أكثر تشديداً، ونبهت المدرسة طلابها في المرحلة الثانوية، الذين سيبدأون عامهم الدراسي عن بُعد لأربعة أسابيع، إلى ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الجديد، حتى وإن كانوا يتلقون الدراسة «افتراضياً» من منازلهم.

وأكد حسن الشامسي، وكيل مدرسة حمزة بن عبد المطلب في منطقة بني ياس، أن مديري النطاق وجهوا إدارات المدارس بالاستعداد الكامل لاستقبال الطلبة وتهيئة الصفوف والمرافق الدراسية وتوفير معدات الوقاية الشخصية.

وقالت فاطمة الحوسني، مدرسة الحلقة الأولى: «إن المدارس وجهت بضرورة الحرص على توعية أولياء الأمور بأهمية تجهيز الأبناء لاستقبال العام الدراسي، بإعطائهم التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية».

وقال عدنان عباس، وكيل مدارس النهضة الوطنية الخاصة: «جهّزت المدارس وفقاً للتعليمات التي أكدتها دائرة التعليم والمعرفة، وفتّشناها للتأكد من استعداداتها لاستقبال الطلبة. كما خضع ممرضو العيادات المدرسية لدورة تدريبية نظمتها دائرة صحة أبوظبي على إجراء الفحوص في المدارس.