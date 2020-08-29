الحكومة الاتحادية: عمل أمهات الطلاب «عن بُعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الحكومة الاتحادية قررت أن عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية ـ ممن يتابعن تعليم أبنائهن في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي، فما دون، أو من لديهن أطفال من أصحاب الهمم ـ سيكون عن بعد.

‎ووفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تقرر منح إجازة استثنائية لمدة أسبوع لموظفات الشارقة ممن لديهن أبناء في المراحل الدراسية من الصف التاسع فما دون، على أن يطبق نظام العمل عن بُعد اعتباراً من الأسبوع التالي.

وتستقبل مدارس الدولة (الحكومية والخاصة) التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال وتعليم الكبار، غداً الأحد، الموافق 30 أغسطس/آب الجاري، أكثر من مليون ومئة وتسعة عشر ألف طالب وطالبة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة صحة أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بدء فحوص «كورونا» للطلبة في 5 سبتمبر/أيلول، في المدارس للطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وستجرى الفحوص كل أسبوعين في مدارسهم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 79680 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، كشفت عن 390 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وأعلنت عن شفاء 389 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية وذلك بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.