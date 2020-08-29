عبدالله بن زايد ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يبحثان التعاون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية دور المنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة مهمة لتأسيس الشراكات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي، مشيراً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع المنتدى.

من جانبه أشاد بورجيه برندي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثمناً الشراكة التي تجمع بين الجانبين.

كما أشاد بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوجه سموه بالشكر إلى بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً دور المنتدى وإسهاماته في التنمية المستدامة للمجتمعات.

(وام ) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياته لاسيما الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول خاصة على صعيد تبني الفحوصات المتقدمة لاكتشاف المصابين بالفيروس، وأكدا أيضاً أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية دور المنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة مهمة لتأسيس الشراكات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي، مشيراً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع المنتدى.من جانبه أشاد بورجيه برندي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثمناً الشراكة التي تجمع بين الجانبين.كما أشاد بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي.وتوجه سموه بالشكر إلى بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً دور المنتدى وإسهاماته في التنمية المستدامة للمجتمعات.(وام )

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