84 % يرغبون في مزاولة العمل التطوعي في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



اختتمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المرحلة الأولى من الجولات الافتراضية التي استهدفت كل الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، بهدف التعريف بسياسية العمل التطوعي.

وأوضحت الجولات الافتراضية للمشاركين أنواع ومجالات التطوع التي تم تصنيفها إلى 9 مجالات مختلفة، إلى جانب التعريف بأنواع التصاريح الثلاثة التي تقدم لكل من المتطوع والذي يتم إصداره للأفراد الراغبين في التطوع والفريق التطوعي الذي يتم إصداره لمجموعة تتألف من 5 أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

وأشارت نتائج استبيان رضا المشاركين في الجولات الافتراضية للمرحلة الأولى إلى أن 84% أبدوا رغبتهم بالتقديم للحصول على التصريح لمزاولة العمل التطوعي في الإمارة، وأكد 94% من الحضور أن الجولة أجابت عن كل تساؤلاتهم حول سياسة العمل التطوعي.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة: «تمثل الجولات الافتراضية بوابة لوصول الراغبين في دخول المجال التطوعي، وفهم سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي بشكل أكثر».