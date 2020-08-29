القبض على القائم بأعمال مرشد «الإخوان» في مصر

وجهت أجهزة الأمن المصرية، أمس الجمعة، ضربة ساحقة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، إثر توقيف القيادي الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العالم للجماعة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن عملية توقيف عزت، تمت فجر أمس ، مشيرة إلى أن القيادي الهارب الذي يشغل موقع مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، كان يختبئ في إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأن قطاع الأمن نجح في تحديد موقعه، رغم الشائعات التي دأبت قيادات «الإخوان»، على الترويج لها؛ للإيحاء بتواجده خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وبتوقيف عزت، تكون أجهزة الأمن، قد حصلت على صيد ثمين، بعد نحو سبع سنوات، ظل خلالها هارباً من العدالة، وصدرت خلالها العديد من الأحكام القضائية بحقه، من بينها حكم بالإعدام ، على خلفية اتهامه و98 آخرين من قيادات الجماعة، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون ، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية إبان ثورة يناير 2011، إلى جانب حكم آخر بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً، ب«التخابر مع حماس».

ويواجه عزت حزمة من الاتهامات، على رأسها «الخيانة العظمى»، على خلفية الاتصالات بينه وبين النظام القطري، وتمويل ودعم عشرات من العمليات الإرهابية في مصر ، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإثارة الفوضى ، عبر استهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، على ما تفرضه تلك الاتهامات من عقوبات، تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وبحسب بيان الداخلية ، فقد أسفرت عملية تفتيش الشقة التي كان يقيم بها عزت، عن العثور على عديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف النقالة التي تحتوي على برامج مشفرة؛ لتأمين إدارته لقيادات وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة، داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية، التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.



مرصد الإفتاء: ضربة موجعة

Advertisements



ووصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء،

القبض على عزت بأنه يمثل ضربة موجعة للإرهاب، ويقضي على كثير من مخططاته .



علام: من أعنف القيادات



بدوره، وصف الخبير الأمني البارز اللواء فؤاد علام، عملية التوقيف، بأنها «ضربة أمنية ساحقة». وقال علام، إن «عزت» يعد من أعنف القيادات «الإخوانية».