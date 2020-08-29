تلويـح أوروبي بـ «إجـراءات رادعة» ضـد السـفن التركية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تركيا بمزيد من العقوبات، بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، فيما دعت المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل إلى الحوار، من أجل تجاور الخلافات بین تركیا والیونان في شرق البحر المتوسط.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إن الاتحاد مصمم على التضامن مع اليونان وقبرص في مواجهة ما وصفه ب«الأحادية التركية»، مؤكداً أن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف أصولاً كالسفن. وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد قد يتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، وذلك خلال قمته المقبلة المقررة سبتمبر المقبل. وقال بوريل، إن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً أوروبياً للمصادقة على القائمة القبرصية بشأن العقوبات.

بوريل قال، إن «وقف الأنشطة التركية والاستفزازات شرط مسبق للحوار»، مشدداً على أن الغضب يتزايد في الاتحاد إزاء سلوك تركيا.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة، بسبب الوضع في شرق المتوسط.

يأتي ذلك فيما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على «تويتر» أن إيجاد الحل الدبلوماسي من خلال الحوار المباشر هدفنا الرئيسي العاجل.

وأضافت أنه يجب نقل قضايا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص، على خلفية دورهم في عمليات التنقيب، التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وكانت المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل دعت أمس إلى الحوار من أجل تجاور الخلافات بین تركیا والیونان

في شرق البحر المتوسط.

وقالت میركل، في مؤتمر صحفي سنوي تعقده كل عام في مستهل استئناف عمل حكومتها بعد العطلة الصیفیة، إن الاتحاد الأوروبي مطالب بأخذ مخاوف الیونان على محمل الجد في خلافها مع تركیا حول احتیاطات الغاز في شرق المتوسط.

(وكالات)