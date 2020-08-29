شينزو آبي يستقيل وقادة عالميون يشيدون بمسيرته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، استقالته من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، لدواع صحية، مقدماً اعتذاره إلى الشعب، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقاً على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وكشف آبي في مؤتمر صحفي، أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادراً على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء. وقال بصوت هادئ وحزين:«يجب ألا يأتي وقت لا أكون فيه قادراً على تحقيق نتائج». وأضاف: «الآن وفيما لم أعد قادراً على إنجاز التفويض من الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في المنصب».

وقال وهو ينحني: «أود أن اعتذر بصدق لليابانيين لتركي منصبي قبل سنة من انتهاء ولايتي، ووسط أزمة كورونا، فيما لا تزال مختلف السياسات في طور التطبيق».وأكد أنه سيقوم «بحزم بواجبه حتى النهاية» وحتى تعيين رئيس الحكومة المقبل، وهي عملية يتوقع أن تتطلب تصويتاً لاختيار القيادة الحزبية بمشاركة نواب الحزب.

وقال، إن إرثه قرار يتخذه الآخرون، لكنه أشار إلى جهوده لإحضار باراك أوباما إلى هيروشيما، ليصبح أول رئيس أمريكي في المنصب يزور موقع إلقاء القنبلة الذرية، معتبراً ذلك من بين الإنجازات الأكثر مفخرة له.

وامتنع آبي عن الإعلان عن الشخص الذي يرغب في توليه المنصب. وقال، إنه «لا نية» لديه للتأثير في الانتخابات، وإن الأشخاص الذين غالباً ما تطرح أسماؤهم كمرشحين يتمتعون جميعاً «بمقدرة عالية».

ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل آبي السياسي، بعد زيارتين مفاجئتين له إلى المستشفى لفحوص طبية لم تحدد، شكل الإعلان عن الاستقالة مفاجأة.

وحتى صباح أمس، سعى المتحدث باسم الحكومة إلى التخفيف من أهمية القلق على صحة آبي، قائلاً، إنه باق في منصبه.

لكن آبي أوضح أن ذلك لن يكون ممكناً، وقدم اعتذاره لاضطراره على اختصار فترة ولايته.

وهزت أخبار الاستقالة أسواق المال، وتراجعت بورصة طوكيو أكثر من 2 %، قبيل انتهاء تعاملات فترة بعد الظهر، فور ورود النبأ. وكانت التوقعات تشير إلى بقاء آبي في المنصب حتى نهاية رئاسته للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت مشاورات الاتفاق على خلف له في مراحلها المبكرة.

ومع ذلك، برزت بعض الأسماء المحتملة من بينها، وزير المال تارو آسو، وسكرتير الحكومة يوشيهيدي سوجا، ووزير الدفاع شيجيرو ايشيبا، ومسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا. ويعتقد أن كيشيدا هو الخيار الشخصي لآبي، فيما آسو يترأس أحد أقوى الكتل في الائتلاف الحكومي. وغالبية الشخصيات المرجحة لخلافته لن تخالف سياساته على الأرجح.

ويقول الخبراء إن عملية التصويت الحزبي قد تحصل في الأسابيع المقبلة، مع جلسة برلمانية جديدة محتملة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقرار آبي الاستقالة سيحمل مرارة مألوفة للرجل الذي أجبر على التنحي بعد عام فقط على تولي المنصب كرئيس الوزراء الأصغر سناً في تاريخ اليابان. ومذاك أصبح رئيس الوزراء لأطول مدة، ليرتبط اسمه دوماً بسياسات اقتصادية تهدف إلى إنعاش اقتصاد البلاد، أطلق عليها «آبينوميكس». (ا ف ب)