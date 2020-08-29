ستة قتلى بإعصار «لورا» في لويزيانا.. ودمار أقل من المتوقع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقتل ستة أشخاص على الأقل، بعدما اجتاح الإعصار «لورا» لويزيانا، فيما يتوقع أن تعثر فرق الإنقاذ على مزيد من الضحايا، لكنّ حاكم الولاية أكد أنّ أقوى عاصفة لم تحدث الدمار «الكارثي» المتوقع، بعدما تراجعت شدتها إلى استوائية. ووصل الإعصار سواحل لويزيانا، بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة تصاحبه رياح بقوة 240 كم في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير. لكنّه تراجع مذّاك إلى مستوى عاصفة استوائية. وأعلنت وزارة الصحة في لويزيانا، عن ست وفيات على صلة بالإعصار.

وقال حاكم الولاية جون بيل إدواردز في مؤتمر صحفي: «لدينا الكثير لنكون شاكرين». وأضاف: «من الواضح أنّنا لم نتعرض ولم نواجه الدمار الكارثي المطلق الذي اعتقدنا أنه سيحدث». وأضاف: «لكننا منينا بقدر هائل من الضرر». وتابع: «إنني قلق من أنه مع استمرارنا في الخروج وإجراء عمليات البحث والإنقاذ الأولية والثانوية، فسنجد المزيد من القتلى».

وقال إن هناك حوالي 600 ألف انقطاع للتيار الكهربائي في الولاية، كما تعرضت خدمات المياه لبعض الأضرار. وأوضح: «لدينا الكثير من العمل لنقوم به». وطلبت السلطات من سكان يعيشون قرب مصنع كيماويات على مقربة من بحيرة تشارلز، حيث اندلع حريق بغاز الكلور، الاحتماء في أماكنهم.

وحذّر المركز الوطني للأعاصير من عاصفة «لا يمكن النجاة منها» تصل إلى 20 قدماً، وصدرت أوامر إخلاء لمئات الآلاف من سكان لويزيانا وتكساس. وفي بحيرة تشارلز، تحطمت أغلبية نوافذ ناطحة سحاب برج «كابيتول وان بنك» بفعل العواصف الشديدة التي اقتلعت الأشجار وأبراج الكهرباء وعلامات الطرق.

وقال كاليب ديفيس من سكان بحيرة تشارلز: «الليلة الماضية كانت مرعبة؛ لأننا سمعنا الكثير من الضربات، والشقة كانت تهتز يساراً ويميناً، وسمعنا أصواتاً عالية في كل مكان».

ووعد الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يفكر في تأجيل خطاب قبول ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية بسبب الإعصار، بزيارة ساحل الخليج «قريباً جداً». وقال: «اتضح أننا كنا محظوظين بعض الشيء. كان كبيراً جداً. كان قوياً جداً، لكنه مر بسرعة».

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الحجم الهائل للإعصار؛ حيث وصل إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة قرب بلدة كاميرون، بالقرب من الحدود مع تكساس، وبحلول ما بعد ظهر أمس الأول، أصبحت لورا عاصفة استوائية تتحرك باتجاه أركنساس. وكانت ولاية تكساس أيضاً في طريق الإعصار، لكن انتهى الأمر بتجنب بؤرة العاصفة مع وقوع أكبر ضرر في لويزيانا المجاورة.( ا ف ب)