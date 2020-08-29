رصاص «الوفاق» يطارد المتظاهرين في طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الجمعة، تظاهرة مليونية في العاصمة طرابلس دعا لها ناشطون من قادة حراك 23 أغسطس /آب، تحت عنوان مليونية «إسقاط السراج» احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فيما قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين قرب قاعة الشعب بحي الأندلس بطرابلس لمنعهم من الوصول إلى ميدان الشهداء».وانطلقت من مصراتة عشرات العربات المسلحة تسليحاً جيداً نحو طرابلس، وقد وصلت إلى ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة، حسب شهود عيان.وأكدت مصادر مقربة من قادة الأرتال «أنها جاءت لدعم قوات وزارة الداخلية في وجه تغول ميليشيات النواصي وشبيهاتها»، فيما يعزز ما أشيع مؤخراً عن خلافات بين السراج ووزير داخليته فتحي باش أغا.





«النواصي» تقطع أوصال العاصمة



ورصد شهود عيان انتشاراً مكثفاً لعربات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج بميدان الشهداء في طرابلس، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة. وكشفت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، تحتل تقاطعات الطرق والشوارع في طرابلس، في محاولة لمنع خروج الاحتجاجات.

وقال نشطاء ليبيون إن زعماء كتيبة النواصي التابعة لميليشيات طرابلس «اتصلوا بنا وخيرونا بين البقاء في بيوتنا أو مواجهة موت محتم».

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«مليونية إسقاط السراج» الثلاثاء



وأكد ناشطون ليبيون من حراك «همة شباب 23 أغسطس»، أمس، أن استخدام العنف «لن ينال من عزيمة المتظاهرين» في طرابلس. وأكد حراك 23 أغسطس تأجيل مظاهرة مليونية اسقاط السراج الى يوم الثلاثاء المقبل ،كما أكد أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي لإفشال حراك الشباب الثائر في العاصمة. وأوضح الحراك، في بيان له أمس، أن زيارة القيادي «الإخواني» خالد المشري ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا أغا إلى تركيا، دليل على عمق التبعية وانعدام السيادة الليبية.

وأشار البيان إلى أن باشا أغا على الرغم من البيانات الصادرة عنه، فإنه لم يمنح المتظاهرين تصاريح التظاهر التي تحدث عنها في بياناته، قائلاً: «وكأن سيناريو مذبحة غرغور يلوح في الأفق».

وقال الحراك على صفحته على «فيسبوك»: «إنه نظراً للتطورات المتسارعة وبدء احتقان واضح للميليشيات خوفاً من حراك الشارع، فقد لاحظت فرق المتابعة والرصد في الحراك، تطوراً سلبياً في دهاليز وزارة الداخلية من خلال اجتماعات تصب في خانة كبح جماح الشباب». وأشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى اختلاق الذرائع لفض التظاهرات وهو ما يتماشى مع التدخل التركي المباشر على الخط الذي ظهرت نتائجه في مكتب باشا أغا.

وندد البيان بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع العاصمة الليبية، وباستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل، وطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 وفق البيان. كما ندد المحتجون بصمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن الانتهاكات في طرابلس.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح محتجين اختطفوا.

(وكالات)