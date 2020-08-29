17 % نسبة تمثيل المرأة في «الإمارات العالمية للألمنيوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



المهندسة نجيبة الجابري، نائبة الرئيس للتقنية- عمليات الإنتاج، في شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات، خارج قطاع النفط والغاز؛ نموذج مشرف لنجاح الإماراتية في ميادين العمل؛ حيث أثبتت أن المرأة تنجح في أي ميدان تعمل فيه. كما غيرت المفاهيم الخطأ عن عمل المرأة.

ويمثل نجاح نجيبة أول مهندسة عمليات في صناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط، في العمل أو المنزل، مصدر إلهام للنساء، على وجه التحديد إلى 23 مهندسة في قسمها بالشركة، واللاتي يرينها نموذجاً يحتذى. وبلغت نسبة المرأة في الشركة 17% في المواقع الإشرافية. كما تشكل الإناث أغلبية الخريجين في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات في الجامعات الإماراتية.

وكونها أماً لثلاثة أطفال، وواحدة من أبرز المسؤولين في الشركة، تؤكد الجابري، أن تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة ليس سهلاً دائماً، قائلة: «أنا مهندسة كيميائية، وقبل الجائحة، لم يتخيل أحد أن بإمكاني العمل من المنزل، لكن بعد ذلك، أصبح لزاماً علينا جميعاً أن نتكيف مع الوضع الجديد، حتى نتمكن من القيام بوظائفنا ونكون مع أطفالنا. وقد أتاحت الشركة ذلك باعتماد ساعات عمل مرنة وتوفير الأدوات المناسبة للقيام بذلك بنجاح».

وبدت الجابري، مشغوفة بتمكين المزيد من النساء لتحقيق النجاح في سوق العمل في دولة الإمارات، فذلك لأنها تحب عملها أثناء دراستها للهندسة الكيميائية والبترولية في إحدى جامعات الدولة، قامت بعملها في شركة دبي للألمنيوم (دوبال) في جبل علي؛ حيث تقول: «وقعت على الفور في حب عمليات الصهر، لقد كانت هندسة كيميائية بحتة، وهذا بالضبط ما درسته».

وعند انضمامها إلى فريق العمليات، سرعان ما انخرطت في بدء تشغيل خط الإنتاج رقم 9؛ حيث تتذكر بأنه «من أسرع العمليات وأكثرها سلاسة على الإطلاق». وعام 2006، رقيّت إلى مدير العمليات للإشراف على 50% من إنتاج دوبال.

ومع ذلك، تقول نجيبة إن أكبر تحدٍ لها وحدد مسيرتها المهنية جاء في عام 2008، بعد حادثة تطلبت إعادة تشغيل أكثر من ثلث خطوط الإنتاج، وقد كان من المفترض أن تستغرق إعادة التشغيل ستة أشهر، لكن تحت قيادتها، انتهت في ثلاثة أشهر فقط.