قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع لـ «حماس» في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن مجموعة من المنازل في موقع استيطاني يهودي في الضفة الغربية المحتلة بنيت على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين، وبالتالي يجب إزالتها، في وقت قصفت طائرات ودبابات إسرائيلية منشآت تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أمس الجمعة، وأطلق نشطاء ستة صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة، في وقت يعمل الوسطاء من أجل تهدئة الوضع على طول الحدود.

وقبلت المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً من مدعين فلسطينيين، لتلغي حكماً لمحكمة جزئية صدر في 2018 أقر بأحقية المستوطنين في موقع «متسبيه كراميم» في الأرض، رغم أنها ملك لفلسطينيين.



كانت المحكمة الجزئية قد أعلنت أن المستوطنين هم الملاك القانونيون، بعدما خلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة، عندما رسمت خريطة للمنطقة. واعتمدت المحكمة آنذاك في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأن المعاملات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا تمت «بنية حسنة». وفي كفر قدوم، استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة الأسبوعية التي تقام في القرية ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري وابتلاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بنية تحتية تحت الأرض وموقعاً عسكرياً تابعاً لحماس في غزة خلال الليل قبل الماضي رداً على البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع وأحرقت أراضي زراعية إسرائيلية.

وقال الجيش إن نشطاء غزة أطلقوا بعد ذلك ستة صواريخ باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى جولة ثانية من الضربات الإسرائيلية التي أصابت معسكراً للتدريب المسلح تابعاً لحماس.

وأفاد مصدر في «الغرفة المشتركة» التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل الأخرى عن «إطلاق عدد من الصواريخ فجر الجمعة رداً على القصف الإسرائيلي».

وقال مصدر أمني في غزة إن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت فجر الجمعة موقعاً للمقاومة في حي التفاح شرق مدينة غزة. وأضاف «أدى القصف الجوي إلى اندلاع نيران في الموقع ووقوع أضرار مادية من دون أن تسجل إصابات». وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية «استهدفت أيضاً نقطة للضبط الميداني (تابعة لحماس) شرق رفح في جنوب القطاع» مما أحدث أضراراً دون وقوع إصابات.

وأطلق فلسطينيون العشرات من بالونات الهيليوم التي تحمل مواد حارقة باتجاه جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وأغلقت إسرائيل معبرها التجاري الوحيد مع غزة، وحظرت الوصول البحري وأوقفت واردات الوقود إلى القطاع الساحلي، مما أدى إلى توقف محطة الكهرباء الوحيدة به الأسبوع الماضي. وحث مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط إسرائيل والفصائل في قطاع غزة على وقف التصعيد.

وقال نيكولاي ملادينوف، على تويتر، «يواصل مسلحون إطلاق مقذوفات ومواد حارقة. إحكام الحصار يجعل الحياة داخل القطاع غير محتملة». وتابع قائلاً «في ظل تلك الظروف الراهنة لا يمكن لجهود الوساطة لمنع التصعيد وتحسين الأوضاع أن تنجح».

ويعمل وسطاء من الأمم المتحدة ومصر على العودة للتهدئة.

وأعرب مسؤولو الصحة عن قلقهم من أن يؤدي توقف عمل المحطة إلى تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد في القطاع الفقير الذي يقطنه مليونا فلسطيني. (رويترز، أ.ف.ب)