وزير الدفاع السوداني: تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى غدٍ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجّه أمس الجمعة وفد حكومي بقيادة وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس إلى ولاية كسلا للوقوف ميدانياً على الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً، فيما أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى غدٍ الاثنين، «لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق».

وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي أمس، إنّ الزيارة تأتي لتقييم الأحداث الأمنية الأخيرة بكسلا، وتعزيز انتشار القوات النظامية على الأرض تحت مظلة لجنة أمن الولاية وتعزيز فرص التعايش السلمي لحفظ الاستقرار.

و«الثلاثاء»، فرضت السلطات حظر التجوال بولاية كسلا، لاحتواء الاشتباكات القبلية، عقب مقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبلي واسع، تولي صالح عمّار،، منصب الوالي، رغم أدائه اليمين الدستورية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى غدٍ الاثنين، «لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق».

وأوضح الوزير، أمس، ل «سكاي نيوز عربية»، أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية - شمال، وعبد الواحد نور قائد «جيش تحرير السودان»، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.

كما رحب اللواء ياسين بقوات الحركات المسلحة، قائلاً إنها «مرحب بها للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيها التدريب المطلوب».

وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.

وحسب مصادرنا، يواصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة مراجعة وتدقيق وصياغة الملفات السياسية والترتيبات الأمنية حول اتفاق السلام، تحت إشراف وساطة جنوب السودان. ورغم أن الاتفاق المرتقب لن يشمل حركات ذات وزن كبير، مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية- شمال، فإن كثيرين يعلقون آمالاً لإنهاء النزاعات الأهلية.

وقبل التوقيع على اتفاق السلام، رشحت تفاصيل مسرّبة عن نصه وبعض بنوده وإن لم تؤكدها أي من الأطراف رسمياً، ولعل أبرز البنود هو منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.(وكالات)