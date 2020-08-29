مساجد مصر تستقبل المصلين في أول جمعة بعد الحظر

تدفق المصريون أمس الجمعة، على المساجد، لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية صارمة، بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر، على خلفية قرار بتعليق صلوات الجماعة في المساجد، بسبب تفشى فيروس كورونا. واشترطت وزارة الأوقاف ألا تزيد مدة خطبة الجمعة، على عشر دقائق، مشددة على الالتزام بالضوابط الاحترازية الصارمة، وفى مقدمتها الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأمّ وزير الأوقاف المصري صلاة الجمعة، في مسجد محمد علي بالقلعة، وسط حضور رسمي، يتقدمه محافظ القاهرة، فيما استقبل الأزهر الشريف مئات من المصلين، في أول صلاة جمعة بعد غياب طويل، حيث ألقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خطبة الجمعة وكانت تحت عنوان «شكر نعمة الله على عودتنا إلى بيوت الله عز وجل».

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد وجه بعودة إقامة شعائر صلاة الجمعة، في رحاب الجامع الشريف، بالتزامن مع قرار لجنة إدارة أزمة كورونا عودة فتح المساجد أمام المصلين في صلاة الجمعة، مع التنبيه على تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحفاظ على المصلين.