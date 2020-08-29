الشيخة فاطمة: أنتنّ رمز العطاء والإنجاز ومصدر الإلهام للجميع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رسالة إلى بنات الوطن في يوم المرأة الإماراتية، تعبيراً من سموها عن تقديرها لهن.

وقالت سموها: «بناتي وأخواتي سند الوطن، أنتنّ رمز العطاء والإنجاز ومصدر الإلهام للجميع في الظروف الاستثنائية بسبب كوفيد - 19، أدام الله علينا الأمن والأمان وحفظ الله أهل الإمارات من كل سوء».

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