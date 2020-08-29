وقال المتحدث بإسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي أم سي" المصرية: نحن في مرحلة تحتاج إلى السرعة في إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا"، لافتا الى أن لدى القاهرة 4 أنواع من اللقاحات يتم تجربتها وبحثها في المركز القومي للبحوث.
وأضاف عبد الغفار: "انتهينا من جميع إجراءات التجارب قبل السريرية على الحيوانات"، مشيرا إلى أننا قدمنا ملف لهيئة الدواء ال مصر ية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح.
في السياق، أعلنت الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 20 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نسير في مفاوضات لتأمين حصة من أي لقاح يثبت نجاحه ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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