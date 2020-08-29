شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 7012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد بعد إجراء 383 فحصا، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7 آلاف و12 إصابة مؤكدة.

وأكدت الوزارة- فى بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، فى حين يتابع 447 علاجهم فى المستشفيات.