اخبار الخليج

حمدوك يصل لجوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يصل لجوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سكاي نيوز عربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الحكومة السودانية الإنتقالية عبد الله حمدوك يصل إلى جوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الإثنين المقبل.

كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أكد أهمية التعاون المشترك بين الحكومة الانتقالية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور (يوناميد)، خاصة عقب اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه قريبا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يصل لجوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا