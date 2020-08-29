شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يصل لجوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سكاي نيوز عربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الحكومة السودانية الإنتقالية عبد الله حمدوك يصل إلى جوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الإثنين المقبل.

كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أكد أهمية التعاون المشترك بين الحكومة الانتقالية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور (يوناميد)، خاصة عقب اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه قريبا.