شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية السودانية تعلن وفاة 87 شخصا وإصابة 44 آخرين بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 87 وفاة و44 مصابا. Advertisements وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، الجمعة، أن 19 ألفا و400 منزل انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 35 ألفا و752 منزلا، مشيرة إلى تضرر 149 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية. وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات الخرطوم والقضارف (شرق) ونهر النيل والجزيرة (في الوسط).

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