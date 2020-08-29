تونس- وفاة واحدة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس/عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الجمعة، عن تسجيل وفاة واحدة و 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، 9 حالات منها وافدة.

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان، لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3461 منها 74 وفاة.

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وبينت أنها سجلت 18 حالة شفاء مما رفع جملة عدد المتعافين إلى 1522 حالة

وقالت الوزارة إنها أجرت إلى حد الآن 136 ألف و941 تحليلا مخبريا وأن 1865 حالات لا تزال حاملة للفيروس وهي محل متابعة.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 24 مليونا و874 ألفا، توفي منهم أكثر من 840 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و272 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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