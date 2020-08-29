عباس يشيد بمبادرة الإبراهيمي ضد خطة الضم الإسرائيلية

رام الله / عوض الرجوب / الخليج 365

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بمبادرة المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي، ضد مشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع الإبراهيمي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد عباس أن المبادرة محط تقدير واهتمام من قبله، ومن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالمبادرة وكافة الجهود "المساندة لشعبنا وقضيته العادلة".

وأطلق الإبراهيمي، منتصف أغسطس/ آب الجاري، مبادرة بشأن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء سافرين على حقوقه وكرامته وأرضه".

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وجاء فيها أنها "تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، ودعم حق الشعب في النضال المشروع ونيل حقوقه التي أقرتها كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ودعمتها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

في سياق متصل، قال الإبراهيمي في مقابلة مع تلفزيون فلسطين مساء الجمعة، إن "من بين الموقعين على المبادرة وزراء خارجية سابقون من كل الدول العربية، واثنان من رؤساء الوزراء السابقين، وشخصيات عربية بارزة أخرى".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية قضية استعمار، وليست قضية خلاف عربي إسرائيلي، وشعب فلسطين مستعمر من قبل دولة محتلة اسمها إسرائيل".

وتابع الإبراهيمي: "لا يمكن أن تبقى (الحكومات العربية) في هذا الوضع الخجول والخائف. يجب أن يقفوا موقفا صادقا مع الشعب الفلسطيني".

والمبادرة المخطط تسليمها إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات العالمية الأخرى، تضمنت صياغة بيان باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، حظي بتوقيع عدد من المتضامنين والمسؤولين والحقوقيين.

ويأمل الموقعون أن تكون مبادرتهم "فاتحة عمل عربي وعالمي متواصل دفاعا عن الحق الفلسطيني، ومؤازرة لنضال الشعب الفلسطيني العادل ضد الظلم المفروض عليه".

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