الأمم المتحدة: النداء الإنساني للبنان حصد 17 بالمئة فقط

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته لمصلحة لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت، لم تتم تلبية إلا 17 بالمئة فقط من قيمته البالغة 344 مليون دولار.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين في نيويورك، إن "تعهدات المانحين لهذا النداء كانت مشجعة، لكن في الوقت الحالي يتم تمويل النداء بنسبة 17 بالمئة فقط".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية: "نسعى الآن مع شركائنا في المجال الإنساني، للحصول على 344 مليون دولار لمساعدة 300 ألف شخص على تغطية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة، وكذلك للمساعدة في دفع البلاد نحو التعافي، للأشهر الثلاثة المقبلة، بعد انفجار بيروت".

وأوضح أنه "تم تعديل النداء العاجل، الذي تم إطلاقه بداية في 14 أغسطس (آب)، ليعكس الحقائق التشغيلية والاحتياجات المتطورة".

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ولم يقدم دوجاريك تفاصيل بشأن تعديل النداء الإنساني، لكنه استدرك قائلا: "بجانب المساعدة الإنسانية، يحتاج لبنان إلى مساعدة كبيرة وطويلة الأجل لدعم إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي".

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفئها، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بخلاف دمار هائل وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار، من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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