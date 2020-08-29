شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع تحسن درجات الحرارة تدريجياً الأسبوع المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد حالة الطقس في المملكة تحسناً في الأجواء ليلاً خلال الأسبوع القادم.
وقال في مقطع نشره على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” إن دخول موسم سهيل الذي يبدأ الأسبوع المقبل، يصحبه تحسن في درجات الحرارة تدريجيا مع مرور الأيام، أي تكون الأجواء صيفية ولكن أقل من السابق.
وأضاف: “الأجداد قالوا إذا دخل موسم “سهيل” يبرد آخر الليل”.
وأوضح أن أول موسم “سهيل” يسمي “القويضة”، ويكون فيه الشعور بدرجات الحرارة أقل في فصل الصيف.
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