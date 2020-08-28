شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التعليم» للطلاب حال عدم توفر إنترنت أو جهاز ذكي لديهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة التعليم تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات بشأن متابعة الدروس التعليمية حال عدم توفر جهاز ذكي أو إنترنت. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه إذا لم يتوفر جهاز ذكي أو إنترنت، يمكن حضور الدروس التعليمية من خلال قنوات عين التعليمية على التردد التالي: عرب سات Advertisements التردد / 12437 استقطاب/ عمودي معدل الترميز / 27500 الإرسال /DVB-S2

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