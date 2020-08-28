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شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة النقل»: لا يجوز إلزام «مستأجري السيارات» بالتوقيع على أي أوراق أو سندات والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للنقل أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام المستأجرين بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد أو سندات لأمر.
وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أوضحت الهيئة أن متطلبات إتمام عملية التأجير هي إثبات الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين إو الإقامة للوافدين أو جواز السفر للزوار، إضافة إلى رخصة القيادة والبطاقة التأمينية وتطابق شروط التغطية التأمينية.
وتابعت الهيئة تأكيدها أن أي اشتراط مستندات عدا ذلك يعد مخالفة تدعو للإبلاغ عنها على رقم 938 لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
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