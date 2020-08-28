"أرطغرل" يتضامن مع ضحايا مرفأ بيروت

وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعرب النجم التركي أنغين ألتان دوزيطان، بطل المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، الجمعة، عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد كارثة مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال زيارة النجم التركي، القنصلية اللبنانية في مدينة إسطنبول، تضامنا مع ضحايا انفجار المرفأ الذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وبحسب قنصل لبنان بإسطنبول مازن كبّارة، وجه دوزيطان رسالة تضامنية إلى لبنان وشعبه، معربا عن أمله في استقرار البلاد.

كما قدم تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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وفي حديث للأناضول، شكر كبّارة، تضامن دوزيطان مع لبنان، متمنيا التقدم والازدهار للشعب التركي.

ومسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT 1"، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفئها، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بخلاف دمار هائل وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.