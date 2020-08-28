الثانية اليوم.. التحالف يدمر "مسيّرة حوثية" أطلقت باتجاه السعودية

اليمن / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، باتجاه مدينة نجران، جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي للتحالف العربي، تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأفاد المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة، تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مسيرة) مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف، أن جماعة "الحوثي" أطلقت الطائرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي باليمن، بشأن ما ذكره التحالف العربي.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف العربي، اعتراض طائرة مشابهة، أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

والخميس، أعلن التحالف، أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون، باتجاه مدينة نجران.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.