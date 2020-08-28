الحوثيون يحررون 20 أسيرا في عملية تبادل مع الحكومة اليمنية

اليمن/ الخليج 365

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إنها حررت 20 عنصرا من أسراها، في تبادل مع القوات الحكومية بعدة جبهات.

جاء ذلك بحسب عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للجماعة، في تصريحات لقناة "المسيرة".

وقال المرتضى: "تم تحرير 20 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحين حوثيين) في عمليات تبادل (مع الحكومة) بعدة جبهات".

وأوضح أن عمليات التبادل تمت عبر وسطاء محليين، دون تفاصيل أخرى، ودون أن يذكر المقابل الذي قدمته جماعته لإطلاق سراح أسراها.

ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة اليمنية حتى الساعة 18:20 (ت.غ) حول ما أورده المسؤول الحوثي.

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وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنسانية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين خشية إصابتهم بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق الاتفاق وسط تبادل للاتهامات بعرقلته بين الطرفين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.