موسكو تؤكد دعمها لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة:
"أكد فيرشينين، خلال لقائه مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا أنه جرت مناقشة الوضع في مجال الرعاية الصحية في سوريا، بما في ذلك في سياق عدوى فيروس "كورونا" المستجد. وتم إيلاء اهتمام خاص لجهود إعادة إعمار المؤسسات الطبية المتضررة من الأزمة السورية، لضمان حصول السكان على خدمات رعاية صحية جيدة وتوفير الأدوية والدعم الروسي لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا والاستعداد للتعاون النشط".
هذا ويقوم عدد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بتنفيذ مشاريع في سوريا بدعم مالي روسي للمساعدة في إعادة بناء نظام الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأم والطفل.
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