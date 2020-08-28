شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة بكورونا و1148 حالة شفاء خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1404 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 58489 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة. كما تم تسجيل 1148 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 43049 حالة.