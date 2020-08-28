شكرا لقرائتكم خبر عن بأحلامك ترسمين المستقبل.. برج خليفة يحتفى بيوم المرأة الإماراتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل برج خليفة، الذى يعد من أطول أبراج العالم، بيوم المرأة الإماراتية دولة الإمارات العربية المتحدة والذى يصادف الـ28 أغسطس من كل عام، تقديرا لجهودها فى إعمار المجتمع. ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر "فيديو" وعلق قائلاً: "بأحلامكِ ترسمين المستقبل، وبجدّك واجتهادك ترتقي ببلادنا، شكراً لكل سيدة إماراتية تتحدى كل مستحيل يوم المرأة الإماراتية".

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".



برج خليفة

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

يشار إلى أنه تصدر أمس هاشتاج "يوم المرأة الإماراتية" موقع "تويتر"، وذلك قبل يوم من "يوم المرأة الإماراتية"، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس من كل عام، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات المرأة وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.