«البنوك» تنصح بـ3 خطوات حال حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

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جدة - الخليج 365-فريق التحرير: أوضحت “البنوك السعودية”، الخطوات التي يجب اتباعها حال حدوث أي مشكلة أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي. وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حالة حدوث مشكلة، مثل عدم صرف المبلغ المطلوب أو جزء منه أو صرف أكثر من المطلوب، أو إيداع جزء من المبلغ فقط، يجب على العميل الاحتفاظ بالإيصال ومراجعة مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني. Advertisements

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