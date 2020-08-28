شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن الدراسة عن بُعد واختبارات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سبب تحديد فترة الـ7 أسابيع الأولى من العام الدراسي لتكون فيها العملية التعليمية عن بعد.

وأوضح آل الشيخ خلال لقائه اليوم في برنامج “سؤال مباشر” عبر قناة “العربية” أن هذه المدة ستكون فيها العملية التعليمية عن بعد لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب للفترة المقبلة.

وأكد أن المدة تم تحديدها من قبل وزارة الصحة، كون هذه الفترة تصادف إنفلونزا الشتاء لمعرفة مدى حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وتابع أنه تم إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد، وإذا لم يتمكن الطالب من تسليم التكاليف إلكترونيًا، فيتم تسليمها للمدرسة حضوريًا.

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وأشار إلى وجود لجان لتقييم الوضع بعد 7 أسابيع، وعلى ضوء ما تتوصل إليه من نتائج سيتم اتخاذ قرار العودة حضورياً، خاصة إذا كان هناك انخفاض في حالات كورونا، أو الاستمرار في التعليم عن بعد.

ولفت إلى أنه لا يمكن ربط قرار عودة الدراسة الطبيعية بشيء مجهول، وأنه لا بد من التعايش مع الوضع الجديد في ظل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.

وقال إنه يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة مدرستي، مشيراً إلى أن قنوات عين ستعيد بث الدروس حتى اليوم التالي، من أجل منح الفرصة لمن فاتتهم الدروس لأي سبب للتمكن من حضورها.

وطالب المدارس الأهلية بأن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تخفيض الرسوم الدراسية، مشيدا بتلك التي بادرت بتقديم دراسة مجانية للطلاب.

وبين أن هناك اختبارات للطلاب والطالبات عن بعد وتقييمات أسبوعية للإجابة عن الأسئلة الموجودة في المنصة.