ماكرون يحذر: لبنان يواجه خطر "حرب أهلية" إذا لم تقدم له مساعدات

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" إن لبنان قد يواجه خطر العودة إلى الحرب الأهلية، إذا ترك بمفرده للتعامل مع الأزمة، التي أعقبت الانفجار الدامي في مرفأ بيروت هذا الشهر.

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وتابع الرئيس الفرنسي قائلا "إذا تركنا لبنان يتحرك بمفرده، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي فسادالقوى الإقليمية، فستكون هذه حربا أهلية، فضلا عن فشل دولة لبنان كلها".

وكان ماكرون يتحدث بينما يستعد للتوجه إلى لبنان يوم الاثنين في محاولة جديدة للضغط على قادته لإجراء إصلاحات جذرية في أعقاب الانفجار الذي وقع هذا الشهر وخلف 181 قتيلاً.

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وزار ماكرون بيروت في فترة سابقة، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

ووعد ماكرون الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشاكل البلاد وضمان دعم أطول أمدا.

وقال الرئيس الفرنسي للحشود التي استقبلته "أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيد فاسدة".