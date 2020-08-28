قوات التحالف: اعتراض طائرة مفخخة كانت في اتجاهها إلى السعودية

وتعتبر هذه الطائرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل التحالف في نفس اليوم، حيث أعلنت وكالة "واس"، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.

​ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".