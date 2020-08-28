"بحقه 54 وثيقة بحث"... القبض على "مطلوب خطير" في سوريا... صور

وبحسب بيان صادر عن وزراة الداخلية السورية نشر في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على "مطلوب خطير" متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة.

ونوهت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن المطلوب بحقه 54 إذاعة بحث بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "بناءً على المعلومات الواردة بإقدام المدعو (ر ، ب) بالإتجار بمادة الهيروئين المخدر في محلة المزة خلف مشفى المواساة تم نصب الكمين اللازم له وإلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الهيروئين معدة للترويج ضمن ظروف".

وبينت الوزارة أنه ومن خلال التدقيق بـ "قيود المقبوض عليه عثر بحقه على 54 إذاعة بحث جميعها بجرم المخدرات لصالح إدارة مكافحة المخدرات وفرعي مكافحة المخدرات بدمشق وريف دمشق "، وأن التحقيقات معه مازالت مستمرة.