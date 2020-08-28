شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"

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