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وصول تعزيزات أمنية لكسلا السودانية بعد احتكاكات في الولاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت تعزيزات أمنية إلى ولاية كسلا، شرقي السودان، لحفظ الأمن بعد احتكاكات شهدتها مدينة كسلا خلال اليومين الماضين بين مؤيدي ورافضي تعيين صالح عمار واليا للولاية، نتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.

 

واستقبل مطار كسلا، اليوم الجمعة، قوة من قوات الاحتياطي المركزي، لتعزيز القوات المتواجدة بالولاية.

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كما وصل إلى كسلا وفد حكومي رفيع المستوى، بتكليف من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينة وتعزيزها ودفع الجهود الرامية لوضع حد لأعمال العنف والاشتباكات.

 

وضم الوفد كلا من: وزير الداخلية الفريق أول الطريفي ادريس، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزيرة الشاب والرياضة ولاء البوشي، ومدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير هيئة العمليات في القوات المسلحة الفريق منور عثمان، وعددا من كبار قادة الجيش، وقوات الدعم السريع، والمخابرات العامة، والشرطة، وممثلين لرئاسة الوزراء، والنيابة العامة.

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