شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى ينفذ خطة الحظر الشامل في عمان والزرقاء للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت القوات المسلحة الاردنية، اليوم الجمعة، خطة فرض الحظر الشامل لمحافظتي عمان والزرقاء من خلال نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

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وأفادت وكالة الانباء الاردنية بترا، أن عملية الانتشار تهدف الي حظر التنقل للأشخاص وتجولهم في محافظتي عمان والزرقاء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية.

يشار إلى أن حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء سيستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء اليوم الجمعة، علماً بأنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين، باستثناء منح تصاريح لعدد محدود من العاملين لإدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام والصادرة عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقاً.