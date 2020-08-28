شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"العربية" تؤكد وضع ملثمين حواجز لتفتيش المواطنين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، عبر مصادرها، أن ملثمين يقيمون حواجز لتفتيش المواطنين فى طرابلس.

وكان ناشطين اعتقلوا بعد محاولة الخروج قرب قاعة الشعب فى طرابلس. وكانت كتائب الوفاق أطلقت النار على متظاهرين وسط طرابلس بعد إغلاق الطرق إلى ميدان الشهداء.

وأطلق مسلحو حكومة الوفاق النار على متظاهرين فى طرابلس، أمس واعتقلت عدد من المتظاهرين بعد أن حاولوا الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة.