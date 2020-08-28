شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"العربية" تؤكد اعتقال ناشطين حاولوا الخروج قرب قاعة الشعب بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها اعتقال ناشطين حاولوا الخروج قرب قاعة الشعب في طرابلس. وكانت كتائب الوفاق أطلقت النار على متظاهرين وسط طرابلس بعد إغلاق الطرق إلى ميدان الشهداء.

وأطلق مسلحو حكومة الوفاق النار على متظاهرين في طرابلس، أمس واعتقلت عدد من المتظاهرين بعد أن حاولوا الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة.

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