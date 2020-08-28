للجمعة الثانية.. يمنيون يتظاهرون في تعز تنديدا بتطبيع الإمارات

عزيز الأحمدي / الخليج 365



تظاهر مئات اليمنيين، الجمعة، في محافظة تعز ضد اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وذلك للجمعة الثانية على التوالي.



وأفاد مراسل الخليج 365، أن مسيرات احتجاجية انطلقت من مساجد المحافظة (جنوب غربي البلاد)، استجابة لدعوة "الهيئة الشعبية لمناصرة فلسطين" (غير حكومية).



وهتف المشاركون بشعارات من قبيل، "الأقصى أرض الأحرار.. المطبع باع الدار"، و"أنا عربي فلسطيني.. التطبيع لا يعنيني".



كما رفعوا لافتات كتب عليها، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"ستظل فلسطين حية في ضمير كل عربي"، و"التفريط بفلسطين تفريط بالكرامة والوجود".



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وشهدت محافظات يمنية منها تعز وشبوة وعدن (جنوب)، خلال الأسبوعين الماضيين، تظاهرات احتجاجية على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.



وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

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