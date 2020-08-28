وزارة العدل التونسية تتسلم 38 سيارة من واشنطن

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

تسلمت وزارة العدل التونسية، الجمعة، 38 سيارة مقدمة من الولايات المتحدة، لدعم المنظومة الجزائية والهيئة العامة للسجون، والإصلاح.

وأفادت الوزارة، في بيان، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، أن الهبة التي تسلمتها "من مكتب مكافحة المخدرات، وإنفاذ القانون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تضم 24 سيارة موجهة لمكاتب المصاحبة المتواجدة بعدد من دوائر الاستئناف، و6 سيارات رباعية الدفع لفرق التصدي".

كما تضم الهبة بحسب البيان "4 سيارات لنقل المساجين الخطيرين، و4 حافلات لنقل أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح".‎

وأوضح البيان، أن "الهبة تأتي في إطار تنفيذ برامج التعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لدعم المنظومة الجزائية على مستوى المحاكم، والهيئة العامة للسجون، والإصلاح (حكومية)".

Advertisements

وحضر مراسم تسلم الهبة التي أقيمت بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح في العاصمة تونس، كل من وزيرة العدل ثريا الجريبي، وسفير واشنطن دونالد بلوم.

وأكدت الجريبي في كلمة لها، "أهمية روابط التعاون التونسي الأمريكي في المجالين القانوني والقضائي".

كما ثمنت "الدور الهام الذي يلعبه مكتب مكافحة المخدرات، وإنفاذ القانون في السفارة الأمريكية بالتعاون مع مختلف هياكل الوزارة ومصالحها".

من جانبه، شدد بلوم على "التعاون الإيجابي والبنّاء القائم بين الولايات المتحدة وتونس"، مشيرا إلى "حرص بلاده على دعمه وتعزيزه"، بحسب البيان ذاته.

وأشاد "بما تبذله تونس من جهود لتوفير مقومات المحاكمة العادلة، وإرساء البناء الديمقراطي، والحرص على الالتزام بالمعايير الدولية على مستوى منظومة إيداع ونقل المساجين".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.