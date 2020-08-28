موريتانيا.. "المعارف" التركي يشدد إجراءات الوقاية من كورونا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلن وقف "المعارف" التركي في موريتانيا، الجمعة، حزمة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف الدراسة في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده منسق "المعارف" عادل طانيش، بالعاصمة نواكشوط، قبيل استئناف العام الدراسي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل بموريتانيا.

وقال طانيش: "انطلاقًا من الحرص على صحة الطلاب والطواقم التربوية قامت مدارس المعارف التركية بنواكشوط، باتخاذ تدابير احترازية تتمثل في تقليص عدد الدارسين في الفصول من 24 إلى 12 طالبا".

وأوضح: "سيتم التقيد التام بالإجراءات من تعقيم المدرسة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، إلى جانب استخدام أدوات قياس درجة الحرارة قبل دخول الطلاب، وتقليص عدد الاستراحات بين الحصص الدراسية منعا للتزاحم".

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وأعلنت السلطات الموريتانية، استئناف العام الدراسي، مطلع سبتمبر المقبل، بعد توقف دام 5 أشهر، جراء تفشي كورونا.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، تسلّم وقف المعارف التركي رسميًا إدارة مدارس تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، التي كانت تنشط في موريتانيا.

ويعد مجال التعليم أحد أبرز أوجه التعاون بين أنقرة ونواكشوط، حيث أصبحت الجامعات التركية الوجهة المفضلة للطلاب الموريتانيين.

وأنشأت وزارة التربية التركية وقفا تعليميا جديدا باسم "وقف المعارف"، يتولى إقامة مدارس خارج البلاد، في خطوة تطرح بديلًا للمدارس التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.