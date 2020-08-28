فلسطينيون يؤدون "الجمعة" بخيمة اعتصام رفضا لهدم منازل بالقدس

عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365-

أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في خيمة اعتصام، ببلدة سلوان، احتجاجا على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقدس.

ووفق مراسل الخليج 365، انطلقت دعوات لأداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة سلوان، عقب تصاعد عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالقدس الشرقية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وشارك عشرات الفلسطينين في أداء صلاة الجمعة، رغم كثافة التواجد الأمني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط خيمة الاعتصام ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة بالخيمة، إن "بلدة سلوان مستهدفة لأنها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "هذا الحي وسائر الأحياء المقدسية مهددة، ولكن الذي يحدث الآن هو أن عددا كبيرا من المنازل مهددة بالهدم والاستيلاء".

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وتابع: "الهدم هو سياسة عنصرية قديمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي (..) نعتبرها حرق للأرض وسياسة ظالمة تريد اقتلاعنا من جذورنا".

وأكد عكرمة في خطبته أن "هدم المنازل هي سياسة ظالمة، وغير قانونية، وغير حضارية، وغير إنسانية، وهي أشد من جريمة القتل".

بدوره قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في تصريح مكتوب اطلعت عليه الخليج 365، إن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 115 منزلًا بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2020.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا شديدة على منح تراخيص البناء في القدس، ما يجبر الفلسطينيين على البناء دون ترخيص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.